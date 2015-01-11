На ПО «Маяк» состоялся «День директора»

21 декабря на предприятии состоялся второй «День директора». Встреча была посвящена подведению итогов года, а также постановке целей на предстоящие 12 месяцев.

Как отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, «год для «Маяка» выдался богатым на интересные события». Он подчеркнул, что огромная работа была проделана в части развития завода РТ-1. В 2017 году усилиями специалистов радиохимического завода проведен первый вывоз и «горячие» испытания нового контейнера ТУК-141О с отработавшим топливом реактора ВВЭР-1000. Кроме того, осуществлена переработка отработавших тепловыделяющих сборок реактора ВВЭР-1000 с Ростовской и Балаковской атомных электростанций. Знаковым стал и пилотный вывоз ОЯТ атомных подводных лодок из Губы Андреева, а также привоз на «Маяк» облученного топлива ВВЭР-440 с АЭС «Козлодуй» из Болгарии. Как отметил Михаил Похлебаев, за увеличением объема привозимого топлива – будущее «Маяка». За реализацию передовых проектов специалисты завода РТ-1 были отмечены знаками отличия Росатома и почетными грамотами.

По словам Михаила Похлебаева, год стал прорывным и для завода радиоактивных изотопов. В 2017 году этот завод получил сертификат соответствия ISO-14001:2004 в области экологического менеджмента. Кроме того, благодаря усилиям коллектива, на «Маяке» завершено облучение первой партии блоков для изготовления кобальта-60 высокой удельной активности.

Среди «болевых точек» предприятия генеральный директор выделил вовлеченность персонала. По данным анкетирования, этот показатель на сегодня составляет 67%, что чуть ниже среднеотраслевого уровня. Коснулись и инструментов ПСР: в предстоящем году «Маяк» рассчитывает стать ПСР-предприятием. «Для нас это будет очень имиджевый шаг», подчеркнул Михаил Похлебаев.

На «Дне директора» присутствовали около 500 сотрудников «Маяка». После выступления генерального директора предприятия гости события получили шанс напрямую пообщаться и с городской властью. Главе округа Евгению Щербакову задали вопросы о затянувшихся работах по восстановлению освещения и о перспективах развития округа. Евгений Щербаков подчеркнул, что в одной связке с градообразующим предприятием можно строить планы развития вплоть до 2025 года. Новые преференции и пополнения бюджета округу принесет недавний статус ТОСЭР, который поможет привлечь в округ более 9 миллиардов рублей инвестиций и около 1000 новых рабочих мест.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»