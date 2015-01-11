Каждая спасённая жизнь — на счету

Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
За 2017 год спасатели:
· спасли 48 жизней (общее количество пострадавших за год 64);
· 25 раз оказали помощь организациям;
· Взаимодействие с пожарным – 16 раз, с полицией – 36 раз, со скорой медицинской помощью – 90 раз;
· 17 раз разбирали завалы и осуществляли распил деревьев;
· 10 раз оказали помощь животным;
· 193 раза вскрывали двери;
· 32 раза вскрывали квартиры, где находились люди, нуждающиеся в помощи спасателей;
· 30 раз работали на воде (льду);
· восемь раз осуществляли поиск пострадавших на водной акватории: спасено пять человек;
· два раза поднимали утонувших;
· 11 пострадавших извлекли из автомобилей при ДТП;
· сняли с высоты четырех пострадавших, из колодцев достали одного;
· 11 раз осуществляли поисково-спасательные работы в природной среде;
· 280 раз выезжали на обеспечение безопасности соревнований, массовых мероприятий, патрулирование.
В общей сложности за год обработано 121 648 обращений граждан, для оказания помощи жителям спасатели выезжали 780 раз (44 раза помощь не потребовалась, 12 вызовов оказались ложными).
Елена Коробова, инструктор ГО