Каждая спасённая жизнь — на счету

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

За 2017 год спасатели:

· спасли 48 жизней (общее количество пострадавших за год 64);

· 25 раз оказали помощь организациям;

· Взаимодействие с пожарным – 16 раз, с полицией – 36 раз, со скорой медицинской помощью – 90 раз;

· 17 раз разбирали завалы и осуществляли распил деревьев;

· 10 раз оказали помощь животным;

· 193 раза вскрывали двери;

· 32 раза вскрывали квартиры, где находились люди, нуждающиеся в помощи спасателей;

· 30 раз работали на воде (льду);

· восемь раз осуществляли поиск пострадавших на водной акватории: спасено пять человек;

· два раза поднимали утонувших;

· 11 пострадавших извлекли из автомобилей при ДТП;

· сняли с высоты четырех пострадавших, из колодцев достали одного;

· 11 раз осуществляли поисково-спасательные работы в природной среде;

· 280 раз выезжали на обеспечение безопасности соревнований, массовых мероприятий, патрулирование.

В общей сложности за год обработано 121 648 обращений граждан, для оказания помощи жителям спасатели выезжали 780 раз (44 раза помощь не потребовалась, 12 вызовов оказались ложными).

Елена Коробова, инструктор ГО