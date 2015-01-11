Вопрос с ТКО – пока только на бумаге

В последние дни собственники жилья в Озерском городском округе находят в почтовых ящиках договоры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от имени регионального оператора – ООО «Спецсервис». По этому поводу администрация дает пояснения.

Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды:

- Как сообщалось ранее, в Челябинской области начата работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Регион поделен на шесть кластеров, в один из которых – Кыштымский - вошел наш муниципалитет. В 2017 году на основании конкурсных процедур, проведенных Министерством экологии Челябинской области, статус регионального оператора в Кыштымском кластере присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Спецсервис».

В соответствии с федеральным законодательством, региональные операторы обязаны заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками твердых коммунальных отходов (юридическими и физическими лицами). Правоотношения устанавливаются в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации, который может быть дополнен по соглашению сторон иными положениями. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора.

На данный момент, жители многоквартирных домов в Озерском городском округе находят в почтовых ящиках договоры по обращению с твердыми коммунальными отходами от ООО «Спецсервис». По данному вопросу волноваться не стоит, идти и звонить никуда не надо. Запущена процедура знакомства собственников ТКО с документом. Пока Министерство тарифного регулирования не установило нормативы и тарифы на коммунальную услугу – когда это произойдет, о необходимости заключить договор региональный оператор обязан будет известить собственников жилья отдельно.

Что касается владельцев частных жилых домов или части жилого дома, они будут заключать договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами напрямую.

Следует отметить, что обращение с ТКО будет отнесено к коммунальным услугам и исключено из состава жилищных услуг, которые ранее оказывали управляющие компании. Плата за новую коммунальную услугу будет рассчитываться исходя из нормативов накопления ТКО на одного человека, а не за квадратный метр, как делается сегодня. При этом не изменятся требования по оборудованию мест сбора и кратности вывозов твердых коммунальных отходов.

В 2018 году администрация округа будет заранее через СМИ оповещать жителей о поэтапном переходе на новую систему обращения с ТКО, также рекомендуем ждать сообщений от управляющих организаций.

Справочно: твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

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