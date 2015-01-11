Новости Официально Оперативная обстановка на 28 декабря 2017 года Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 1. Сегодня четверг 28 декабря 2017 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 9 град. С • атмосферное давление 740 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 92 % • ветер юго-западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1. В сетях холодного водоснабжения К.М. 1п-4, Октябрьская 40, Блюхера 17, Свердлова 35,47, Строительная 53, Победы 39 С 9 до 12 часов Победы 8,53, Монтажников 58 С 9 до 16 часов 2. В сетях электроснабжения Набережная 65 С 9 до 12 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 32, К.Маркса 4 п-7, Матросова 34 п-3,4 С 8ч30м до оконч К.М. 1п-4, Октябрьская 40, Блюхера 17, Свердлова 35,47, Строительная 53 С 9 до 12 часов Победы 8,53, Монтажников 58 С 9 до 16 часов Вниманию родителей и школьников! В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов. Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа. Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба к озерчанам - адресовать вопросы об отмене занятий непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте). Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru. В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55 и размещают информацию на официальном сайте органов местного самоуправления – http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/. Запомните! Телефон 112 не является телефоном справочной службы или номером, по которому принимаются жалобы или обращения граждан! Вниманию жителей города! Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения, что движение автобусов по городским, пригородным и специальным садовым маршрутам будет осуществляться: с 31 декабря по 2 января по воскресному расписанию. 31 декабря 2017 года: По городскому маршруту № 2 последний рейс от пл. Курчатова в 20.00 и из поселка Татыш в 20.30. Последний рейс по междугороднему маршруту № 560 из города Екатеринбурга переносится на 19.54. По междугороднему маршруту №565 «Озерск – Челябинск» все рейсы будут выполняться согласно расписанию. 1 января 2018 года: Начало движения городских и пригородных маршрутов: маршрут № 2 «Пл. Курчатова – пос. Татыш» - с 7.00; маршрут № 7 «УМР – КПП-2» - с 7.00; маршрут № 196 «Озерск – Кыштым» - с 10.00; маршрут № 272 «Озерск – Новогорный» начало движения в 17.00; маршрут № 271 «Озерск – Метлино» первый рейс будет выполняться на 7.00 из Метлино, а далее по расписанию. По междугороднему маршруту №560 «Озерск – Екатеринбург» рейсы на 4.30 и 10.00 в город Екатеринбург и на 10.04 и 15.03 из города Екатеринбурга отменены. По маршруту №565 «Озерск – Челябинск» рейс на 6.00 и 9.00 в город Челябинск и на 9.32 и 12.35 из города Челябинска отменён. 2 января 2018 года движение городских и пригородных маршрутов будет выполняться по воскресному расписанию. С 3 по 8 января движение городских автобусов будет выполняться по субботнему расписанию. Рейсы по пригородному маршруту №223 «Озерск – Касли» будут выполняться только 31 декабря, 7 и 8 января согласно воскресному расписанию. Кассы «ТЭА» будут работать: 31.12.2018 с 08.00 до 18.00; 01.01.2018 с 09.00 до 18.30; с 02.01.2018 по 08.01.2018 с 08.00 до 18.30. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. С начала года на водоемах области погибло 58 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 84 человека. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. III. Прогноз возможных ЧС на 28.12.2017 г. 3.1. Опасные явления: не прогнозируются. 3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется. 3.3. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом, днем в горах до умеренного, в отдельных районах слабые метели, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица от наката, в горах сильная. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, днем отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью минус 15-20º, на западе и юге области минус 5-10°, днем от плюс 2° до минус 3º, в низинах до минус 6°. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение дорожного покрытия при осадках, выход из строя узлов и агрегатов автомобилей при низких температурах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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