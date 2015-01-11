Южноуральские елки украсят экологичными игрушками из вторсырья

Организаторами конкурса выступили управление общественных связей правительства Челябинской области, Общественная палата региона, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» и благотворительный экологический фонд «Моя планета». На конкурс принимались игрушки из твердых бытовых отходов, сделанные своими руками. Елки из старых граммофонных пластинок и спичечных коробков, собаки из бутылок и газет, колокольчики из контейнеров от киндеров и Дед Мороз из ниток. Безграничную фантазию детей и их родителей высоко оценил присутствующий на церемонии награждения заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Он отметил, что конкурс уже стал доброй предновогодней традицией. Выступающего поддержал председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. «Несмотря на юный возраст, все вы уже сейчас делаете большое дело – даете вторсырью вторую жизнь. А значит, все вы уже сейчас можете смело называть себя общественниками», – обратился он к участникам конкурса. А эксперт Общественной палаты, директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков отметил, что по сравнению с прошлым годом интерес к конкурсу значительно вырос. Если в 2016-ом участие в нем приняли две тысячи детей из 29 муниципалитетов, то в этом уже две с половиной тысячи из 41 муниципалитета. «Основные задачи конкурса – это привлечение внимания детей и взрослых к природоохранной деятельности, формирование экологического мировоззрения, развитие эстетического вкуса и поощрение творчески мыслящих и одаренных детей. И мы очень рады, что на Южном Урале с каждым годом таких детей становится все больше», – отметил он. Работы были представлены в трех возрастных группах, в 13 номинациях. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и памятные подарки.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-elki-ukrasyat-ekologichnymi-igrushkami-iz-vtorsyrya-42520