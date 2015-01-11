Депутаты провели последнее в этом году заседание

В предпраздничные дни депутаты Собрания продолжают решать важные для Озерского городского округа задачи. На сессии 27 декабря они рассмотрели вопросы, касающиеся транспортной инфраструктуры, муниципального имущества и финансов.

В первую очередь была утверждена «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Озерского городского округа на 2017-2035 годы», которая месяц назад прошла процедуру публичных слушаний, где общественность выдала свои рекомендации по доработке нормативно-правового акта. С учетом этих предложений Программа поступила на согласование в Собрание депутатов.

Как отмечают разработчики «Программы» – специалисты Управления капитального строительства и благоустройства администрации (начальник Н.Г. Белякова), документ поможет органам власти эффективнее решать задачи по развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг в муниципалитете. «Программа» устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Срок ее реализации предусматривает три этапа: первый этап – 2017-2020 гг., второй этап – 2021-2025 гг., третий этап – 2026-2035 гг. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий «Программы», составляет 501 750,849 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Озерского городского округа. С содержанием «Программы» можно будет ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления.

Другим, не менее важным вопросом стала корректировка бюджета Озерского городского округа, принятого на текущий год. По предложению управления по финансам администрации (начальник Е.Б. Соловьева) и решению Собрания депутатов, были увеличены параметры доходной части на сумму 15 млн. рублей за счет поступления дотации в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области. В ходе уточнения расходов депутаты согласовали перераспределение финансовых средств ряду бюджетополучателей, в том числе увеличили назначения для проведения ремонтных работ на системе холодного водоснабжения в МБДОУ ДС № 27 и для оплаты госэкспертизы проектной документации на проведение капитального ремонта мастерских МБОУ СОШ № 35.

Также на заседании депутаты утвердили «Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год», предложенный управлением имущественных отношений (начальник Н.В. Братцева). В перечень объектов недвижимости, которые будут выставлены на аукционные торги, включены четыре помещения и одно здание, расположенные в Озерске.

По окончании сессии председатель Собрания депутатов Олег Костиков поздравил своих коллег по депутатскому корпусу с наступающим Новым годом, пожелал счастья, здоровья, успехов им и их семьям.

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