Не волнуйтесь, мамочки, «детские» будут!

Через несколько дней наступит Новый год, а озёрских мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, до сих пор не получили пособия. За разъяснениями мы обратились к Лилии Солодовниковой, начальнику Управдения социальной защиты населения Администрации Озёрского городского округа.. По её словам, задержка действительно имеет место быть. Связано это с тем, что Озёрску своевременно не были перечислены средства из федерального бюджета из-за нехватки финансирования. Между тем, сегодня деньги наконец-то были отправлены на счета получателей. Завтра "детские" получат все, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Пользуясь случаем, мы не могли не спросить Лилию Солодовникову о новых пособиях при рождении первенца. Напомним, что в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина о мерах по реализации демографической политики в стране и по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с 1 января 2018 года на Южном Урале будут введены новые ежемесячные денежные выплаты малообеспеченным семьям.

Согласно Федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», с 1 января 2018 г. вводится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка с рождения до полутора лет. Право на данную выплату имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае если ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за данной выплатой (в Челябинской области 1,5-кратная величина прожиточного минимума составляет 15912 рублей). Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 221 рубль.

Кроме этого, предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им возраста полутора лет. Выплаты будут осуществляться за счет средств материнского капитала территориальными отделениями Пенсионного фонда РФ.

«По законопроекту, внесенному Губернатором и одобренному Законодательным собранием Челябинской области многодетные малообеспеченные семьи, у которых в новом году родится третий и последующие дети, также получат поддержку.

Право на выплату будут иметь многодетные малообеспеченные семьи, имеющие на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, постоянно проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2018 года.

Между тем, малообеспеченной признается многодетная семья, среднедушевой доход в которой ниже величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Челябинской области - 9 520 руб. Величина устанавливается ежеквартально. Кроме того, будет учтен статус занятости родителей, за исключением социально незащищенных категорий граждан: граждан, имеющих статус безработных, граждан, относящихся к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, одиноких матерей, осуществляющих уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Выплаты носят заявительный характер, за назначением их гражданам необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту постоянного жительства.

В Озёрске работает телефон «горячей линии» 6-62-18, по которому в рабочее время жители округа могут задать интересующий их вопрос.

Александра Лебедева