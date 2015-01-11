А ты – проголосовал за Кащея?

Почти философские размышления про Новый год, политику, смурфиков и детское божество на все времена.

Смена власти! Дед Мороз отменяется, власть переходит к Кащею бессмертному! Шум-гам-тарарам – в театре кукол «Золотой петушок» вовсю идут новогодние хороводы. Сначала Снегурочка убегает от Кащея, потом за Кащеем крадется Дед Мороз, которого на этот раз почему-то никому не пришлось вызывать надсадными криками. Он пришел инкогнито в самый разгар выборов. Потом за Кащеем гоняется новогодняя Собачка (костлявый злодей для нее – любимое лакомство, навроде супового набора). А потом уже все куда-то бегают, во что-то играют, поют традиционны песни, читают стихи под елкой и все счастливы!

Стремительное развитие сюжета в новогодних интермедиях – закон жанра. И детям это явно по вкусу! Реагируют быстро, непосредственно, за этим безумно интересно наблюдать. Насчет смены власти ведь все по-честному, по-взрослому – детям предлагают свергнуть Деда Мороза и проголосовать за Кащея. Самое забавное, что все эти шуточные хороводные пародийно-политические баталии легко и непринужденно являют… модель выборов реальных. Стоит понаблюдать, как легко управлять нашим мнением, как любопытство, растерянность, протест вдруг сменяются поднятой вверх рукой.

И все же радует, что большинство таки не поддаются на происки Кащея. Стоит видеть, как одна девочка бросилась к проголосовавшему «за» мальчишке: «Ты что? Тебе же Дед Мороз теперь подарки не принесет!». Как они верят в Деда Мороза – это уже само по себе настоящее волшебство! Это наши-то дети в эпоху развитой индустрии детских развлечений, когда, начиная лет с пяти, их уже трудно чем-то удивить. Новые мультимедийные кумиры сменяют друг друга, уходя из детской памяти без следа. А вот Дед Мороз – сказочный герой на все времена. Еще наши бабушки в свое время, смущаясь, докладывали ему стишок под елкой и получали заветную конфету. Никаким смурфикам с миньонами с ним не сравниться, и это хорошо. Пока жив Дедушка Мороз и детская вера в него – чудо не покинет наш мир!

Новогодние баталии в театре кукол «Золотой петушок» продлятся до 8 января. Будут и персональные «лялечные» хороводы – для самых маленьких. Покажут лучшие новогодние спектакли: «Чудеса под Новый год», «Зимняя фантазия», «Стрелы Солнца», «Госпожу Метелицу» и «Сказку о глупом мышонке». Для самых заботливых родителей – вип-представление «В гостях у Хрустальной феи». Особая «фишка» новогодней кампании театра кукол «Золотой петушок» - Рождественские забавы для всей семьи. И весело, и познавательно – и больше такого нет нигде в Озерске!

Новый год – праздник всенародный, замечательный, но коварный. Встретить его нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Итак, всех с наступающими и до встречи в театре!

Юлия Клепикова