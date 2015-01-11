Жителей Карабаша испугали фигуры Деда Мороза и Снегурочки в ледовом городке

Жителей Карабаша (Челябинская область) поразили «экстравагантные и суровые» снежные скульптуры, появившиеся в ледовом городке, – фотографии странных фигур были опубликованы в соцсетях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Карабашцы жалуются на плохое исполнение ледяных символов Нового года и отмечают, что в этот раз городок получился «самым стремным из всех», которые они помнят. Другие жители города настроены более оптимистично. Они говорят, что городок строился своими силами и не каждому дано быть скульптором.

Также южноуральцы сетуют на то, что глава города пожалел денег на нормальный ледовый городок.

Фото из группы «Карабаш | Karabash City» в соцсети «ВКонтакте»

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