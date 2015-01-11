Ну, вот и подходит к концу последняя рабочая неделя в 2017 году! Спасибо, что читали нашу афишу, в ней всегда собраны самые интересные события уик-енда! Совсем скоро мы представим удобную афишу на все праздники! Озёрск, близлежащие города, а также Челябинск и Екатеринбург представят великое множество новогодних забав!
Озёрск:
29, 30, 31 декабря(29-го с 12-00, 30 и 31-го с 10-00)
глк «Егоза»: Для Вас будут работать: трасса "Спортивная" до 9 опоры, главный подъемник и подъемники для начинающих, тюбинг, прокат, ресторан, мангальные зоны, бесплатная и платная парковки.
Возможны прогулки на вершину (по не запущенному пока "Верблюду"), с которого открывается потрясающий вид.
29, 30, 1 декабря работает каток на стадионе «Труд»!
30 и 31 декабря(30-го в 11 и 13-00, 31-го в 11-00)
Театр кукол «Золотой петушок»: «Хоровод у новогодней ёлки»(2+)
30 декабря 12-00
Проспект Карла Маркса: открытие Ледового городка. Театрализованное представление «Снег на голову»
30 ноября 17-00
Нижний корт стадиона «Труд»: новогодний хоккейный праздник! Вас и ваших детей ждут конкурсы, веселая новогодняя музыка и мастер классы от Алексея Лучникова!
П.Татыш
29 декабря 18-00
ДК им.А.С.Пушкина: развлекательная программа для взрослых «В гости к Новому году».
П.Новогорный
29 декабря 18-00
ДК «Энергетик»: приглашаем всех желающих на новогоднюю сказку «Щелкунчик и Мышиный Король» и игровую программу у елки «Новогодние забавы».
Кыштым