Ну, вот и подходит к концу последняя рабочая неделя в 2017 году! Спасибо, что читали нашу афишу, в ней всегда собраны самые интересные события уик-енда! Совсем скоро мы представим удобную афишу на все праздники! Озёрск, близлежащие города, а также Челябинск и Екатеринбург представят великое множество новогодних забав!

Озёрск:

29, 30, 31 декабря(29-го с 12-00, 30 и 31-го с 10-00)

глк «Егоза»: Для Вас будут работать: трасса "Спортивная" до 9 опоры, главный подъемник и подъемники для начинающих, тюбинг, прокат, ресторан, мангальные зоны, бесплатная и платная парковки.

Возможны прогулки на вершину (по не запущенному пока "Верблюду"), с которого открывается потрясающий вид.

29, 30, 1 декабря работает каток на стадионе «Труд»!

30 и 31 декабря(30-го в 11 и 13-00, 31-го в 11-00)

Театр кукол «Золотой петушок»: «Хоровод у новогодней ёлки»(2+)

30 декабря 12-00

Проспект Карла Маркса: открытие Ледового городка. Театрализованное представление «Снег на голову»

30 ноября 17-00

Нижний корт стадиона «Труд»: новогодний хоккейный праздник! Вас и ваших детей ждут конкурсы, веселая новогодняя музыка и мастер классы от Алексея Лучникова!

П.Татыш

29 декабря 18-00

ДК им.А.С.Пушкина: развлекательная программа для взрослых «В гости к Новому году».

П.Новогорный

29 декабря 18-00

ДК «Энергетик»: приглашаем всех желающих на новогоднюю сказку «Щелкунчик и Мышиный Король» и игровую программу у елки «Новогодние забавы».

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