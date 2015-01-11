В Челябинске стартовали праздничные новогодние мероприятия

Совместно с подведомственными учреждениями культуры и спорта подготовлен ряд спектаклей. Так, например, в «Новом художественном театре» пройдут три представления: «Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей», «Сказка об Ивашке-Белой рубашке» и «День рождения Снегурочки». В театре «Манекен» состоится «Сказочная суматоха от ватаги скоморохов», а в театре песочной живописи и теней «Скарабей» малыши увидят «Сюрприз для фрекен Бок – НЛО на Новый год». Кроме того, пройдет уже ставшая традиционной «Рождественская сказка», ее инициаторами и организаторами выступают Администрация города, координационный Совет женщин, Челябинская Епархия Русской Православной Церкви и общественные объединения. На праздничной елке, которая состоится 7 января, все приглашенные ребята получат открытки, ставшие победителями конкурса «Рождественская мечта». Творческому жюри пришлось выбирать из 1500 работ. Уже традиционно во всех парках города ежедневно работают катки. Помимо массовых катаний, с 3 по 5 января в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина на ледовой площадке пройдут музыкальные вечера.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-startovali-prazdnichnye-novogodnie-meropriyatiya-42554