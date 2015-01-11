Путин дал поручения по налоговой амнистии и жилищным платежам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции.

В их числе - налоговая амнистия. Глава государства поручил правительству до конца этого года (то есть дал срок всего несколько дней) внести поправки, освобождающие от НДФЛ доходы, полученные с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, с которых не был удержан налог, но сведения были представлены налоговыми агентами в налоговые органы. Также нужно предусмотреть списание недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу (касается граждан, не компаний) по состоянию на 1 января 2015 года, и задолженности по пеням.

Кроме того, нужно списать недоимки по налогам (за исключением НДПИ, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ), задолженности по пеням и по штрафам, образовавшихся на 1 января 2015 года у индивидуальных предпринимателей и лиц, утративших такой статус. Также президент поручил прописать замену предоставляемого при исчислении налоговой базы по земельному налогу вычета в размере 10 000 рублей вычетом в размере кадастровой стоимости участка площадью 600 квадратных метров в отношении одного участка, принадлежащего налогоплательщику, а также отнести пенсионеров к категории налогоплательщиков, имеющих право на такой вычет. Все это нужно сделать до конца года.

Еще глава государства указал определить виды доходов, полученных в результате прощения долга, которые не должны подлежать обложению НДФЛ и установить предельный размер пеней, начисляемых на сумму недоимки.

Несколько поручений касаются жилищной сферы. До марта нужно обеспечить принятие закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. До конца марта - "принять исчерпывающие меры" по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилья. Минобороны должно проверить факты необоснованного повышения размера платы граждан, проживающих в военных городках, за ЖКУ, и принять исчерпывающие меры по недопущению ее повышения. Срок - 15 января.

Еще глава государства указал проанализировать практику предоставления гражданам "дальневосточных гектаров" и принять меры, направленные на исключение возможности изменения целевого назначения и ограничение оборота таких участков.

Среди поручений есть указание поддержать НКО, занимающиеся профилактикой абортов, и представить предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли - и сделать это до 15 марта. Генпрокуратуре предстоит проанализировать практику применения статьи 1381 УК в отношении граждан и представить поправки, направленные на соблюдение интересов граждан, приобретающих бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных техсредств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей.

Есть новые указания и в области медицинской помощи. Правительству совместно с региональными властями нужно утвердить программу развития онкологических диспансеров, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета, и до 30 апреля представить предложения о продолжении программы развития перинатальных центров. Также следует принять меры по обеспечению оборудованием и лекарствами больных, нуждающихся в них на дому.

В 2018-2020 годах глава государства поручил создать современные врачебные амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек. И предусмотреть использование передвижных мобильных медицинских комплексов для жителей населенных пунктов численностью до 100 человек. Кабмину поручено предоставить в 2018 году дополнительные ассигнования регионам на софинансирование их обязательств, связанных с реализацией этих двух задач: 4,35 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответственно.

К марту президент поручил представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в Улан-Удэ и принять дополнительные меры по трудоустройству рыбаков, оставшихся без работы в результате ограничения добычи и реализации омуля.

Кабмин также должен представить предложения по ограничению процентных ставок по кредитам, привлекаемым регионами и муниципальными образованиями в банках, и по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели.

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