В Озёрске открылся долгожданный Ледовый городок

В субботу, 30 декабря, состоялось официальное открытие ледового городка на проспекте Карла Маркса.

Площадка была заполнена маленькими озерчанами с родителями, пришедшими на открытие долгожданного ледового городка. На радость ребятишкам Городок оформлен различными скульптурами и элементами. Для всех пришедших была организована развлекательная программа.

По словам директора ПКиО Луизы Белой, в этом году погода впервые за долгое время внесла свои коррективы: температура около нуля! Что не могло не сказаться на сроках запуска основной горки: её не удалось залить, пока что она закрыта для пользования. Работает лишь ледяная горка для малышей. Особо Луиза Белая отметила огромную пушистую ёлку, украшенную множеством фонариков. Также она напомнила о том, в дни праздников с 11 утра и до 7 вечера работает Детский парк, запущены все аттракционы.

Между тем, как рассказал Антон Наумов, заместитель начальника Управления культуры, в этом году, по ряду причин, городок находится в ведении ПКиО. И, конечно, жаль, что не удалось запустить основную горку ввиду отсутствия минусовых температур, но основные элементы построены, ёлка стоит. И теперь всё зависит от жителей, которые отвечают в прямом смысле слова за сохранность городка. Но, к сожалению, никто не застрахован от действий вандалов. Накануне здесь был остановлен злодей, собирающийся разрушить только что созданные формы.

Здесь стоит особо отметить недавний неприятный случай в п.Новогорный, где был частично разрушен Ледовый городок в ночное время суток.

Нам удалось переговорить с директором подрядной организации ООО"Ситистрой". Владимиром Коныгиным, который сообщил, что впервые прямо на Посту охраны организован пункт раздачи Wi Fi от компании "Уральские кабельные сети Озёрск", также от этой же компании установлена он-лайн камера, снимающая панораму Городка. Кроме того, всем желающим будет предложена питьевая вода, нуждающимся аптечка и пункт зарядки телефона, а также прокат ледянок!

Александра Лебедева