Ура! Новогодние каникулы!!! ч.2

Кыштым
Информация о работе хоккейных кортов, лыжных баз и спортивных центров
Лыжная база «Спартак» (ул.Пеньковка, 1 а)
Со 2 января 2018г., с 9:00 до 17:00, 7 января – выходной.
Дети (до 37 размера):
-деревянные лыжи– 30 рублей/час;
-пластиковые лыжи – 50 рублей/час;
- на мягком креплении для самых маленьких – 10 рублей/час.
Взрослые:
-деревянные лыжи - 50 рублей/час;
-пластиковые лыжи - 100 рублей/час;
-группам от 8 до 15 детей в сопровождении руководителя - скидка 50%;
- прокат снегоката – 100 рублей/час;
- прокат тюбинга – 100 рублей/час
Лыжная база АО «Радиозавод» (ул. Ленина, 50)
Со 2 января 2018г., с 9:00 до 16:00, 7 января - выходной
Прокат лыж, снегокатов:
- взрослые – 35 рублей/час;
- новые лыжи - 60 рублей/час;
- детские – 25 рублей/час.
Хоккейный корт (ул.Челюскинцев, 72)
Режим работы: среда, пятница - с 18:00 до 21:30; суббота, воскресенье - с 15:00 до 21:30.
Прокат коньков – 60 рублей/час.
Со своими коньками – 40 рублей/час (взрослые) и 20 рублей (детские, до 6 лет).
Лыжная база (ул.Соплякова, 2 а)
Режим работы: с 3.01.2017г., ежедневно с 10:00 до 16:00
Прокат:
– пластиковые лыжи - 35 рублей/час;
- деревянные лыжи - 25 рублей/час;
- профессиональные лыжи – 50 рублей/час
Спортивно–туристический центр «Провинция»
Режим работы: со 2 января 2018г. – с 11:00 до 19:00.
Прокат лыж, катание на тюбингах, горнолыжный склон (подъёмник), катание на лошадях. Стоимость проката беговых лыж:
- взрослые - 100 рублей/час;
- дети - 50 рублей/час.
Бугельный канатный подъёмник– 200 рублей /час, 300 рублей /2 часа
К услугам отдыхающих: мангальные зоны, работает буфет.
Центр предлагает активный отдых в окрестностях посёлка Слюдорудник: экстрим-парк (канатные трассы «Маугли», «Тарзан»), «Лазертаг», «Лабиринт», лыжные трассы для тренировок и прогулок, конные прогулки, аренда домиков, мангальных зон.
Прогулка в сопровождении экскурсовода: экологическая тропа – смотровая площадка – музей с 1 по 8 января 2018г. Предварительные заявки: 89085808144.
Телефоны: 89026034033, 89127925016, сайт: www.stranavostoka.ru
Массовое катание на коньках (без предоставления коньков, свободное катание):
1. ул.Интернационала, 91;
2. п.Тайгинка, хоккейный корт;
3. Каолиновый, ул.Гагарина, 1 (школа №11);
4. ул.Кирова, 78 (школа №4)
5. ул.Вайнера (за профилакторием);
6. ул.Садовая, 2 (станция туризма «Странник»).