Ура! Новогодние каникулы!!! ч.2

Кыштым

Информация о работе хоккейных кортов, лыжных баз и спортивных центров

Лыжная база «Спартак» (ул.Пеньковка, 1 а)

Со 2 января 2018г., с 9:00 до 17:00, 7 января – выходной.

Дети (до 37 размера):

-деревянные лыжи– 30 рублей/час;

-пластиковые лыжи – 50 рублей/час;

- на мягком креплении для самых маленьких – 10 рублей/час.

Взрослые:

-деревянные лыжи - 50 рублей/час;

-пластиковые лыжи - 100 рублей/час;

-группам от 8 до 15 детей в сопровождении руководителя - скидка 50%;

- прокат снегоката – 100 рублей/час;

- прокат тюбинга – 100 рублей/час

Лыжная база АО «Радиозавод» (ул. Ленина, 50)

Со 2 января 2018г., с 9:00 до 16:00, 7 января - выходной

Прокат лыж, снегокатов:

- взрослые – 35 рублей/час;

- новые лыжи - 60 рублей/час;

- детские – 25 рублей/час.

Хоккейный корт (ул.Челюскинцев, 72)

Режим работы: среда, пятница - с 18:00 до 21:30; суббота, воскресенье - с 15:00 до 21:30.

Прокат коньков – 60 рублей/час.

Со своими коньками – 40 рублей/час (взрослые) и 20 рублей (детские, до 6 лет).

Лыжная база (ул.Соплякова, 2 а)

Режим работы: с 3.01.2017г., ежедневно с 10:00 до 16:00

Прокат:

– пластиковые лыжи - 35 рублей/час;

- деревянные лыжи - 25 рублей/час;

- профессиональные лыжи – 50 рублей/час

Спортивно–туристический центр «Провинция»

Режим работы: со 2 января 2018г. – с 11:00 до 19:00.

Прокат лыж, катание на тюбингах, горнолыжный склон (подъёмник), катание на лошадях. Стоимость проката беговых лыж:

- взрослые - 100 рублей/час;

- дети - 50 рублей/час.

Бугельный канатный подъёмник– 200 рублей /час, 300 рублей /2 часа

К услугам отдыхающих: мангальные зоны, работает буфет.

Центр предлагает активный отдых в окрестностях посёлка Слюдорудник: экстрим-парк (канатные трассы «Маугли», «Тарзан»), «Лазертаг», «Лабиринт», лыжные трассы для тренировок и прогулок, конные прогулки, аренда домиков, мангальных зон.

Прогулка в сопровождении экскурсовода: экологическая тропа – смотровая площадка – музей с 1 по 8 января 2018г. Предварительные заявки: 89085808144.

Телефоны: 89026034033, 89127925016, сайт: www.stranavostoka.ru

Массовое катание на коньках (без предоставления коньков, свободное катание):

1. ул.Интернационала, 91;

2. п.Тайгинка, хоккейный корт;

3. Каолиновый, ул.Гагарина, 1 (школа №11);

4. ул.Кирова, 78 (школа №4)

5. ул.Вайнера (за профилакторием);

6. ул.Садовая, 2 (станция туризма «Странник»).