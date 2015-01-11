В преддверии празднования Нового года подшефный озерский Детский дом посетил Полицейский Дед Мороз.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Алексей Скрыгин и председатель Общественного совета при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск Анна Романова поздравили детей с наступающими новогодними праздниками, раздали ребятам памятки, подготовленные МВД России с профилактической информацией и новогодними поздравлениями.

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми пели песни, рассказывали стихи и водили хоровод и, конечно, каждому воспитаннику детского дома вручили новогодние сладкие подарки.