Пожилой рыбак угорел в палатке на озере Увильды

Трагически закончилась зимняя рыбалка для жителя Озерска. Мужчина погиб от отравления угарным газом.

Как сообщает сайт «КР», 64-летний пенсионер из Озерска отправился на рыбалку, но домой не вернулся. Родственники мужчины отправились на его поиски и обнаружили мертвым в рыбацкой палатке на озере Увильды.

По предварительным данным, пенсионер задохнулся углекислым газом, выделяемым включенной для обогрева газовой горелкой.

По словам пресс-секретаря Кыштымского отряда ПСС Челябинской области, ежегодно по этой же причине на озерах погибает как минимум один любитель подледной ловли. А несколько лет назад за зиму было обнаружено сразу шесть погибших.

Спасатели рекомендуют рыбакам регулярно проветривать палатку. На время ночевки они и вовсе советуют выключать горелку. Ведь умереть от отравления не имеющим запаха газом можно уже после нескольких вдохов.

https://mega-u.ru/node/52752