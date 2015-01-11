125 происшествий за первую неделю нового года

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 125 происшествий, возбуждено 2 уголовных дела.

1 января в поселке Новогорный была задержана местная жительница, которая в магазине «Дикси ЮГ» похитила одну бутылку спиртного напитка «Капитан Морган» стоимостью 1049 рублей.

В этот же день при попытке хищения бутылки водки в магазине «Три богатыря», расположенного по ул. Матросова, был задержан озерчанин, 1981 года рождения. Сотрудниками полиции по данным фактам были оформлены материалы.

2 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении в конце сентября 2017 года кражи имущества из автомобиля ВАЗ-21099, стоявшего возле дома № 9 по ул. Семенова. Подозреваемый, 1999 года рождения, был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

4 января в полицию обратились две жительница с заявлениями по факту мошенничества. Неизвестные по телефону, представившись родственниками, сообщали, что они попали в трудную ситуацию и задержаны сотрудниками полиции, и им необходимо компенсировать якобы причиненный ими ущерб. Таким образом, мошенникам удалось обманным путем похитить у доверчивых граждан деньги в сумме 4000 и 3500 рублей.

Отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных преступлений.

Еще четыре попытки совершения похожих преступлений, связанных с мошенничеством, так называемых «Родственник в беде» сотрудники полиции зарегистрировали в следующие два дня.

Преступники путем подбора номера звонят на стационарные телефоны и в том случае, если попадают на пожилого человека, представляются близким родственником, сыном либо внуком. Сообщают, что с ним случилась беда, якобы он был задержан полицией, после чего в разговор подключается, второй мошенник под видом сотрудника правоохранительных органов, который предлагают возместить якобы причиненный ущерб, для чего требует как можно скорее перевести определенную сумму денег на указанный счет.

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности:

- Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

- Следует понимать: если незнакомый человек звонит Вам и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник!

- Если вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать «02» и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

Уважаемые граждане, обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях.

Будьте бдительны и внимательны!