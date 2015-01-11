424 миллиона поступило на инфраструктуру Усть-Катавского агропарка из Фонда развития моногородов

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» направила на Южный Урал 424 миллиона 150 тысяч рублей — первый авансовый платеж. Эти деньги предназначены для развития агропарка «Горный» в Усть-Катаве. Вложений требует инфраструктура комплекса.

Данные средства предназначены для софинансирования расходов по строительству электрической подстанции, водогрейной газовой котельной, объектов газоснабжения. Последующие платежи со стороны Фонда развития моногородов» будут произведены после выполнения работ, подтвержденных соответствующими документами. — отметил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Строительство агропромышленного комплекса на территории Челябинской области положительно оценил глава региона.

Мы потратили огромное количество усилий, от идеи до доведения заявки на финансирование. Впереди — реализация в полном соответствии с теми обязательствами по рабочим местам, которые взял на себя инвестор. — отмечал ранее губернатор Борис Дубровский.

Напомним, ранее правительство Челябинской области направило 66,4 миллиона рублей в Усть-Катав на развитие инфраструктуры агропарка «Горный». Средства выделяются в рамках программы софинансирования с Фондом развития моногородов на условиях 5 к 95. Суммарные вложения в 2017 и 2018 годах составят почти 1,64 миллиарда рублей.



Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/agropark-fond-razvitiya/