Границы Челябинского городского бора будут расширены

По итогам обследования рекомендовано присоединить к городскому бору территорию урочища Монахи, а также участки, расположенные вдоль реки Миасс от ул. Худякова до пруда Коммунар. Следующий этап – подготовка законодательной инициативы по расширению территории бора, которая после правовой экспертизы будет направлена в Законодательное Собрание Челябинской области для принятия окончательного решения. Челябинский городской бор является памятником природы регионального значения с 1968 года и представляет собой остатки реликтового ленточного бора. В течение последних десятилетий его границы неоднократно менялись. На сегодняшний день территория бора составляет более 1130 га, он несет огромную рекреационную нагрузку – иногда число посетителей превышает десятки тысяч человек в сутки. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу сохранить бор и защитить его от негативного воздействия, по решению главы региона на эти мероприятия были выделены средства из областного бюджета. В 40-х годах XVIII века Челябинский бор простирался более чем на 12 километров. В начале XX века он занимал по длине около 9,6 км, располагаясь вдоль обоих берегов Миасса, площадь его составляла около 19,2 квадратных километров. К 1940 году его площадь сократилась уже до 15 квадратных километров. К 1966 году каменный карьер на юге бора «съел» еще почти 12 кварталов, то есть площадь около 3 квадратных километров. Помимо довольно обширной территории, бор отличается интересной флорой и разнообразной фауной: только птиц здесь насчитывается 60 видов. Сейчас в бору планируется благоустроить «тропу пенсионеров» и создать новые экологические тропы, которые сделают отдых горожан еще более комфортным и безопасным.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/granicy-chelyabinskogo-gorodskogo-bora-budut-rasshireny-42605