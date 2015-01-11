Бесправник погиб в лобовом столкновении с маршруткой на Тургоякском шоссе

В Миассе разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на Тургоякском шоссе. Спровоцировал его, по предварительным данным, 30-летний автомобилист на ВАЗе. Он выехал на «встречку», прямо на автомобиль ГАЗ. Водитель маршрутки не сумел выполнить маневр, чтобы избежать столкновения. От удара передние части автомобилей превратились в груду металла.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21102 скончался до приезда скорой медицинской помощи, 38-летний водитель автомобиля ГАЗ-322131 получил телесные повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что водитель ВАЗа не имел права садиться за руль. Ранее его лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/bespravnilk-pogib-s-marshrutkoy/