После праздников городская поликлиника №1 возобновила свою работу в новом формате

В последние рабочие дни уходящего года в поликлинике был завершён ремонт в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Первыми посетителями, которые смогли оценить все новшества, стали члены межведомственной комиссии Госкорпорации «Росатом», ЦМСЧ №71 и ФГУП «ПО «Маяк».

В состав комиссии вошли топ-менеджеры ФГУП «ПО «Маяк» во главе с генеральным директором предприятия Михаилом Похлебаевым, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, начальник ЦМСЧ №71 ФМБА России Евгений Фомин, советник управления по работе с регионами Госкорпорацию «Росатом» Елена Говырина.

Следует напомнить, что проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Озерске 15 мая 2017 года, работа над его реализацией параллельно проводилась также и на базе детской поликлиники. Как пояснил куратор проекта, инженер отдела по повышению эффективности производства ФГУП «ПО «Маяк» Дмитрий Сибиркин, Озерск, наряду с Волгодонском и Новоуральском, стал одним из первых городов в структуре ФМБА России и в системе городов присутствия ГК «Росатом», в которых была реализована данная программа. Реконструкция двух лечебных учреждений прошла строго по графику.

Работа по модернизации велась по пяти направлениям. Прежде всего была полностью переоборудована регистратура, которая теперь будет работать по принципу целевых окон, а также внедрён современный порядок записи на приём и очерёдности посещения врачей. Для забора венозной крови был открыт отдельный кабинет, который в настоящее время размещается на первом этаже. Для колл-центра было закуплено и подключено новое телефонное оборудование, теперь по многоканальным телефонам можно будет не только вызвать врача на дом, но и записаться на прием. В кабинетах терапевтов и врачей специалистов были установлены компьютеры, чтобы максимально эффективно использовать время приёма пациентов, которое за последние годы значительно сократилось. Кроме того, было приобретено и установлено серверное оборудование. После ремонта в гардеробе появилось второе окно – для выдачи верхней одежды, а хранилище амбулаторных карт было перенесено из центрального холла в специально оборудованное для этой цели помещение.

В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» финансирование приобретения нового медицинского оборудования, мебели и оргтехники осуществлялось ФМБА России, сумма составила порядка 18 миллионов рублей. Масштабные ремонтно-строительные работы проводились за счёт средств ФГУП «ПО «Маяк». На благоустройство двух социально-значимых объектов городского здравоохранения было направлено 10 миллионов 723 тысячи рублей. В проведении ремонтно-строительных работ были задействованы специалисты ПО «Маяк», ремонтная бригада медсанчасти и работники подрядных организаций.

– В других лечебных учреждениях нашей поликлинической службы остаётся ещё немало проблем, – подчеркнул начальник ЦМСЧ №71 ФМБА России Евгений Фомин. – Элементы новой системы, которые отработаны и не требуют дополнительного финансирования, мы планируем применять и в других поликлиниках, которые охвачены единой электронной базой. Внедрение «бережливых» технологий в дальнейшем хотелось бы осуществить в поселках Метлино и Новогорный.

Планируется, что презентация обновлённой детской поликлиники состоится в ближайшее время.

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34370/