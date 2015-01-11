В Челябинской области вырос минимальный взнос за капремонт

С первого января 2018 года минимальный размер взноса за капитальный ремонт в Челябинской области вырос на 5,71% и составил 7 рублей 40 копеек за каждый квадратный метр общей площади жилья.

«Минимальный размер взноса рассчитан с применением утвержденного министерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по виду экономической деятельности “строительство” на 2017−2019 годы», — пояснил генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов.

В области обязательную плату за капитальный ремонт начали собирать с марта 2015 года. Первоначально ее размер был равен 6,4 рубля за квадратный метр, в 2016 году составил 6, рублей 70 копеек. В итоге за три года с момента введения взноса за капремонт размер платы увеличился на 15,6% или один рубль. В 2019 году плата может повыситься еще на 40 копеек — до 7 рублей 80 копеек.

С 2016 года должникам за капитальный ремонт начисляют пеню на всю сумму задолженности — одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. По закону пеня, как и взносы, направляется исключительно на проведение капитального ремонта.

«В феврале собственники помещений в многоквартирных домах Челябинской области получат квитанции за январь с расчетом платежей уже на основе нового тарифа и с начисленной на задолженность пеней, если таковая сформировалась», — сообщили агентству в фонде регоператора капремонта.

В Челябинской области определен круг лиц, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация в размере 50% платы за капремонт предоставляется жителям области старше 70 лет, и семьям пенсионеров, которые являются собственниками жилья, не работают и получают пенсию по линии пенсионного фонда. Также компенсацию за капремонт выплачивают инвалидам I и II групп и семьям, воспитывающим детей—инвалидов.

При этом 100% компенсация полагается одиноко проживающим пенсионерам и семьям пенсионеров, старше 80 лет, получающим пенсию по линии пенсионного фонда. В июне был расширен список получателей. На господдержку могут претендовать южноуральцы старше 70 лет, которые получают пенсию по линии силовых ведомств, и пенсионеры старше 70 лет, в семьях которых проживают инвалиды. Первым будут компенсировать 50% от размера платы за капитальный ремонт, вторым — 100%.

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