Кому из южноуральцев и на сколько проиндексируют пенсии в 2018 году?

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 3,7%. По информации ОПФР по Челябинской области, это немного выше прогноза инфляции. «Таким образом, средний размер страховой пенсии вырастет до 13 995 рублей, — поделилась цифрами замуправляющего отделением Светлана Киселёва. — Пенсии по гособеспечению и социальные выплаты с апреля увеличатся на 4,1%. С 1 февраля размер ежемесячных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован на 3,2%. А в августе произведём корректировку страховых пенсий работающим пенсионерам по взносам, уплаченным в 2017 году».

В Челябинской области нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до 8 523 рублей. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 110,5 тыс. южноуральцев.

Всего в 2017 году на выплату пенсий и соцобеспечения в Челябинской области было направлено 184,5 млрд рублей. За год было назначено более 62,5 тыс. новых пенсий.

КСТАТИ: 1,056 млн пенсионеров сегодня в Челябинской области.

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