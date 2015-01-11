Рассмотрение апелляции по уголовному делу экс-сенатора Цыбко продолжится 12 января

Челябинский областной суд 11 января, в четверг, удовлетворил ходатайство адвокатов экс-сенатора Константина Цыбко о повторном исследовании ряда доказательств. Эти доказательства, по мнению защиты, могут подтвердить невиновность Цыбко. Суд уже рассмотрел письменные документы. 12 января, в пятницу, суду представят видео.

«Речь идет о тех доказательствах, которые не были учтены в приговоре или противоречили друг другу», — пояснил «URA.RU» адвокат Константин Коваленко. Что касается видео, то суд будет смотреть запись, сделанную камерой скрытого наблюдения в холле гостиницы «Парк-Сити» в то время, когда Цыбко был сенатором. Сторона гособвинения заявила, что камера запечатлела, как Цыбко прятал якобы полученную от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова взятку в карман. Экс-сенатор назвал это ложью.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили.

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