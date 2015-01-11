Отмечаем Старый Новый год! Афиша на выходные!

В эти выходные южноуральцы отмечают Старый Новый год! Проведите уикенд увлекательно! Весело! Отправляйтесь на гору, каток, в театр или даже спортзал! Афиша на выходные вашему вниманию!
Озёрск
Все выходные:
Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.
13 января с 9-00
Кск «Лидер»: волейбол. Первенство Озерского городского округа, среди мужских команд (2-ая группа).
13 января, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 1-ый тур 1-ая группа по «Пирамиде свободной»
13 января 11 и 13-00
Озёрский театр кукол: «Сказка про хитрую лисичку»(3+)
13 января 13-00
Стадион «Труд»: встреча озёрской команды «Маяк-Гранит» с чебаркульской «Звездой» в рамках Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой.
13 января с 15-00, 14 января с 10-00
Кск «Лидер»: баскетбол. Чемпионат Озерского городского округа, среди мужских команд (2-ая группа).
13 января 17-00
ДК «Маяк»: джазовый концерт в честь Виктора Михайловича Завьялова.
13 января 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Шутки в глухомани»(14+)
13 января с 19-30 и 14 января с 19-00
Кск «Лидер»: мини-футбол. Открытый Чемпионат по мини - футболу Озерского городского округа, среди любительских команд.
14 января 11-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: спектакль для детей «Морозко»(4+)
14 января, регистрация с 11-00
Шахматный клуб на Карла Маркса 2: Командное первенство ОГО по шахматам. К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины одна женщина (запасные не ограничены). Формирование команды по свободному принципу, место будет всем!
14 января 11 и 13-00
Озёрский театр кукол: «Ночная сказка»(3+)
14 января 15-00
Центральная городская бибилиотека: выставка "Снежные грани оригами". Кусудамы, геометрические объемные фигуры, цветы, елочные игрушки, оригамские Дед Мороз и Снегурочка - все это создано из бумаги умелыми руками учеников озерских школ и воспитанников детских садов.
14 января 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Предложение»(14+)
Кыштым
13 января 11-30
Провинция Слюдорудник: отмечаем Старый Новый год большим пешим походом к скальным останцам "Крылья дракона"
"Крылья дракона" находятся на северо-западном отроге горы Теплой. Это 10-метровый скальный останец с сквозным центральным отверстием высотой в человеческий рост. Многие считают эти скалы местом силы, а визиты в эти места туристов известны уже с конца XIX столетия!
Протяженность пешего маршрута около 8 км.
Челябинск
Все выходные с 11-00
Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея: с чего начинается изучение нового языка? С основ, с алфавита! То же касается и художественного творчества. Выставка «Азбука искусства» покажет из чего складывается художественный алфавит. Такие «кирпичики», как виды, жанры, картины мастеров XIX и XX вв. составят экспозицию.
13 января 9-00
АСК «Трасса 74»: зимний Чемпионат Урала по дрифту.
13 января 11-00
Театр драмы им. Н.Орлова: Первое сказочное путешествие юные зрители вместе с родителями совершат в Японию, где живет отважный и веселый малыш Иссумбоси.
Эта сказка — о маленьком мальчике, таком маленьком, что родители дали ему имя Иссумбоси. Они назвали его так, потому что по-японски имя Иссумбоси означает «мальчик-с-пальчик».
13 января 18-00
Masterskaia N21, Творческий кластер: психоделическое прочтение народных сказок. Psychedelic Tales - это не набор разрозненных сказок, это путешествие в мир истины спрятавшейся за простыми образами знакомыми с детства.
Музыкальное представление с яркими образами в сказочной атмосфере
14 января 12-00
Площадь науки: аток на Площади Науки приглашает отметить абсурдный для иностранцев, но такой привычный для русских людей праздник в компании настоящих Деда Мороза и Снегурочки! Обещают увлекательную программу, конкурсы, призы и, конечно же, согревающие напитки в морозный день!
Екатеринбург
13 и 14 января с 9-00
Уральская Школа Креатива: Голливудские киноелки 2018.
Всех ребят ждет:
• знакомство с кинопроцессом изнутри;
• обсуждение новогоднего киносценария, кастинг, репетиции;
• примерка костюмов, море эмоций и позитива;
• участие каждого ребенка в съемках новогоднего фильма в разных амплуа!
13 января с 13-00
Парк им.В.В.Маяковского: праздник «А сегодня, как всегда, Старый Новый год». Интерактивная программа. Тематические зоны. Хороводы с Дедушкой Морозом. Развлекательная программа.
13 января 20-00
Дом актёра: приглашаем гостей на ставший традиционным проект «Благотворительный бал Госпожи Тупиковой».
Дом Актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей России — старинный особняк в центре Екатеринбурга — славится своей приверженностью традициям российских праздников. Подтверждением тому служит и возрождение традиции проведения благотворительных балов в пользу нуждающихся.
13 января 21-30
Театр балета «Щелкунчик»: Старый новый год, или Встречаем Новый год по старому стилю! Арт-проект «Бомонд» приглашает всех желающих продлить праздник! И встретить Новый год ещё раз – по старому стилю.