Отмечаем Старый Новый год! Афиша на выходные!

В эти выходные южноуральцы отмечают Старый Новый год! Проведите уикенд увлекательно! Весело! Отправляйтесь на гору, каток, в театр или даже спортзал! Афиша на выходные вашему вниманию!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: с 10 до 17-00, прокат оборудования, тюбинг.

13 января с 9-00

Кск «Лидер»: волейбол. Первенство Озерского городского округа, среди мужских команд (2-ая группа).

13 января, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: рейтинговый турнир Марафон 1-ый тур 1-ая группа по «Пирамиде свободной»

13 января 11 и 13-00

Озёрский театр кукол: «Сказка про хитрую лисичку»(3+)

13 января 13-00

Стадион «Труд»: встреча озёрской команды «Маяк-Гранит» с чебаркульской «Звездой» в рамках Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой.

13 января с 15-00, 14 января с 10-00

Кск «Лидер»: баскетбол. Чемпионат Озерского городского округа, среди мужских команд (2-ая группа).

13 января 17-00

ДК «Маяк»: джазовый концерт в честь Виктора Михайловича Завьялова.

13 января 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Шутки в глухомани»(14+)

13 января с 19-30 и 14 января с 19-00

Кск «Лидер»: мини-футбол. Открытый Чемпионат по мини - футболу Озерского городского округа, среди любительских команд.

14 января 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: спектакль для детей «Морозко»(4+)

14 января, регистрация с 11-00

Шахматный клуб на Карла Маркса 2: Командное первенство ОГО по шахматам. К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины одна женщина (запасные не ограничены). Формирование команды по свободному принципу, место будет всем!

14 января 11 и 13-00

Озёрский театр кукол: «Ночная сказка»(3+)

14 января 15-00

Центральная городская бибилиотека: выставка "Снежные грани оригами". Кусудамы, геометрические объемные фигуры, цветы, елочные игрушки, оригамские Дед Мороз и Снегурочка - все это создано из бумаги умелыми руками учеников озерских школ и воспитанников детских садов.

14 января 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Предложение»(14+)

Кыштым

13 января 11-30

Провинция Слюдорудник: отмечаем Старый Новый год большим пешим походом к скальным останцам "Крылья дракона"

"Крылья дракона" находятся на северо-западном отроге горы Теплой. Это 10-метровый скальный останец с сквозным центральным отверстием высотой в человеческий рост. Многие считают эти скалы местом силы, а визиты в эти места туристов известны уже с конца XIX столетия!

Протяженность пешего маршрута около 8 км.

Челябинск

Все выходные с 11-00

Челябинский государственный музей изобразительных искусств, картинная галерея: с чего начинается изучение нового языка? С основ, с алфавита! То же касается и художественного творчества. Выставка «Азбука искусства» покажет из чего складывается художественный алфавит. Такие «кирпичики», как виды, жанры, картины мастеров XIX и XX вв. составят экспозицию.

13 января 9-00

АСК «Трасса 74»: зимний Чемпионат Урала по дрифту.

13 января 11-00

Театр драмы им. Н.Орлова: Первое сказочное путешествие юные зрители вместе с родителями совершат в Японию, где живет отважный и веселый малыш Иссумбоси.

Эта сказка — о маленьком мальчике, таком маленьком, что родители дали ему имя Иссумбоси. Они назвали его так, потому что по-японски имя Иссумбоси означает «мальчик-с-пальчик».

13 января 18-00

Masterskaia N21, Творческий кластер: психоделическое прочтение народных сказок. Psychedelic Tales - это не набор разрозненных сказок, это путешествие в мир истины спрятавшейся за простыми образами знакомыми с детства.

Музыкальное представление с яркими образами в сказочной атмосфере

14 января 12-00

Площадь науки: аток на Площади Науки приглашает отметить абсурдный для иностранцев, но такой привычный для русских людей праздник в компании настоящих Деда Мороза и Снегурочки! Обещают увлекательную программу, конкурсы, призы и, конечно же, согревающие напитки в морозный день!

Екатеринбург

13 и 14 января с 9-00

Уральская Школа Креатива: Голливудские киноелки 2018.

Всех ребят ждет:

• знакомство с кинопроцессом изнутри;

• обсуждение новогоднего киносценария, кастинг, репетиции;

• примерка костюмов, море эмоций и позитива;

• участие каждого ребенка в съемках новогоднего фильма в разных амплуа!

13 января с 13-00

Парк им.В.В.Маяковского: праздник «А сегодня, как всегда, Старый Новый год». Интерактивная программа. Тематические зоны. Хороводы с Дедушкой Морозом. Развлекательная программа.

13 января 20-00

Дом актёра: приглашаем гостей на ставший традиционным проект «Благотворительный бал Госпожи Тупиковой».

Дом Актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей России — старинный особняк в центре Екатеринбурга — славится своей приверженностью традициям российских праздников. Подтверждением тому служит и возрождение традиции проведения благотворительных балов в пользу нуждающихся.

13 января 21-30

Театр балета «Щелкунчик»: Старый новый год, или Встречаем Новый год по старому стилю! Арт-проект «Бомонд» приглашает всех желающих продлить праздник! И встретить Новый год ещё раз – по старому стилю.