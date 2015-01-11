Подрядчик гарантировал завершить работы по кровлям в феврале

10 января первый заместитель главы округа Иван Сбитнев провёл объезд домов, на которых в рамках капитального ремонта жилого фонда подрядной организацией ООО «УралТехСтрой» были продолжены работы по ремонту кровель.

По программе капитальных ремонтов на 2017 год в Озерском городском округе был запланирован ремонт двадцати домов, в том числе восьми домов в посёлке Татыш. Согласно договору, подрядная организация должна была выполнить ремонт фасадов и кровель, и если с выполнением первого вида работ никаких проблем не возникло, то по ремонту кровель в ноябре 2017 года работы были приостановлены.

– Подрядной организацией выполнение работ было приостановлено в связи с тем, что региональным оператором своевременно не была произведена оплата ранее выполненных работ, а металлочерепица материал достаточно дорогой, – прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель подрядной организации ООО «УралТехСтрой» Дмитрий Иванов. – После длительного согласования в конце декабря прошлого года соответствующие документы были подписаны, и денежные средства начали поступать. В настоящее время материалы закупаются, работы ведутся параллельно на нескольких адресах и будут завершены в ближайшее время.

Как отмечают специалисты, открытые кровли не нарушают теплового контура жилого дома и не наносят ущерб конструкции здания, но снег и лёд, попавшие на чердачные перекрытия, местами подтаяли и в отдельных квартирах произошло подтопление.

– Возмущение жителей этих домов совершенно справедливо, и их можно понять, – отметил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Ещё до нового года при вмешательстве губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и депутата Законодательного Собрания области Михаила Похлебаева ситуацию удалось сдвинуть с мёртвой точки, средства были перечислены. 9 января подрядчик приступил к работе, и в настоящее время работы активно ведутся как в городе, так и в посёлке. Разработан график завершения работ, который будет размещён в каждом доме, где идёт ремонт кровель, и жители смогут отслеживать его исполнение. Глава округа Евгений Щербаков также еженедельно будет контролировать соблюдение намеченных подрядчиком сроков.

Кроме того, в тех квартирах, где произошли подтопления, подрядчик взял на себя обязательства выполнить соответствующий ремонт или компенсировать ущерб, нанесённый жителям. На 15 января намечена последняя поставка необходимых материалов, и к середине февраля ремонт кровель будет выполнен.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34373/