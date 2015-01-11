Областная детская больница сформировала график работы на 2018 год

«Южный Урал – один из родоначальников выездной формы заботы о самых маленьких жителях региона, – рассказала главный педиатр министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач ЧОДКБ Галина Киреева. – Идея вывозить врача к пациенту в сельские территории появилась более двадцати лет назад. За прошедшие годы такая форма работы приобрела большую популярность. Теперь практически каждые выходные наши специалисты выезжают в тот или иной район области. Главная цель – приблизить специализированную, высококвалифицированную медицинскую помощь к жителям региона». В 2017 году челябинские врачи сделали 54 выезда и осмотрели 35 тысяч 800 детей. На этот год пока запланировано 53 выезда, причем в ряде территорий доктора будут принимать пациентов по два дня. Работа выездной поликлиники планируется на основании заявок от руководителей педиатрических служб муниципальных образований области. По этим заявкам формируют состав бригады врачей. Осмотр докторов из ЧОДКБ зачастую помогает местным врачам поставить верный диагноз, разработать план лечения и реабилитации. А для родителей это решение проблем с обследованием детей, понятные и доступные рекомендации не только по лечению, но и по вскармливанию, уходу за ребенком, профилактике. В состав выездных бригад включают врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, что увеличивает эффективность осмотров. Маленькому пациенту на месте можно сделать УЗИ, ЭКГ, оценить функцию внешнего дыхания. Обследование дает возможность уточнить предварительный диагноз, позволяет предоставить рекомендации по дальнейшему обследованию ребенка. Нередко на выездах на прием попадают дети, у которых обнаруживаются заболевания, требующие лечения в Челябинске. Таким детям назначается плановая консультация или госпитализация в ЧОДКБ. Первые выезды поликлиники на колесах состоятся в ближайшие выходные. 20 января врачи посетят Красноармейский район (село Миасское), а 27 января отправятся в село Тимирязевское Чебаркульского района. Полный график работы выездной поликлиники можно найти на сайте ЧОДКБ.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/oblastnaya-detskaya-bolnica-sformirovala-grafik-raboty-na-2018-god-42651