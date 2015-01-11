Южноуральская спортсменка выиграла чемпионат Европы по шорт-треку

Это «золото» для российской команды на турнире в Дрездене стало первой и единственной наградой высшего достоинства. Кроме этого, российские шорт-трекисты завоевали семь медалей. Ефременкова также пробилась в финал на дистанции 1500 метров, но не смогла завоевать медаль. «На этом чемпионате Европы я чувствовала, что у меня очень много сил. В плане тактики на дистанции 1500 метров у меня получилось абсолютно во всех забегах. Я была собой довольна, так как делала все грамотно. Но, может быть, моральной устойчивости не хватило на 1000 м, я очень много ошибалась, меня очень часто обгоняли по малому радиусу. Но после вчерашнего дня я почувствовала, что могу бороться со всеми, в том числе не только в Европе, но и в мире», – рассказала Екатерина Ефременкова журналисту Р-Спорт. Как заявил главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов, в состав национальной команды для участия в Олимпийских играх попали те спортсмены, которые выступали на завершившемся чемпионате Европы. Таким образом, помимо челябинки Екатерины Ефременковой, в сборную России на Олимпиаду-2018 попали олимпийские чемпионы Виктор Ан и Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Константинова. «Поздравляю Катю и ее тренера Ю Дахе с «золотом» чемпионата Европы. Катя сегодня – один из лидеров российской сборной, наша звездочка. На нее возлагаем большие надежды в Олимпийском Пхенчхане», – отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. Чистые российские спортсмены смогут получить возможность принять участие в Играх. Список атлетов, допущенных до соревнований, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики. Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Соревнования шорт-трекистов состоятся с 10 по 22 февраля.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskaya-sportsmenka-vyigrala-chempionat-evropy-po-short-treku-42647