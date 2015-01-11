Российские солдаты сразятся в «Танковый биатлон» на Чебаркульском полигоне

Чебаркульский полигон примет международный конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2018.

Первые отборочные этапы конкурса «Танковый биатлон-2018» пройдут с 16 по 18 января среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигонах «Чебаркульский» в Челябинской области и «Погоново» в Воронежской области.

«Экипажам танков Т-72Б-3 танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа предстоит выполнить тренировочные заезды с прохождением маршрута протяжённостью около 20 километров, — рассказали в минобороны. — Участники соревнований должны будут преодолеть ряд препятствий, выполнить упражнения боевых стрельб по поражению мишеней, имитирующих танки и низко летящие вертолёты, на дистанциях от 900 до 2,2 тыс. метров».

Лучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять своё соединение в окружном этапе танкового биатлона.