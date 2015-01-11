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| История края

Юбилей отметили те, кто защищает детство

Из истории комиссии в Озерском городском округе:

В соответствии с Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних», решением исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся от 23 марта 1961г. №10 в городе была создана комиссия по делам несовершеннолетних (КДН). В состав комиссии входили представители Горисполкома, отдела социального обеспечения, отдела народного образования, сотрудники Управления милиции, представители трудовых и общественных организаций (Совет ветеранов, Женсовет, ГК ВЛКСМ, ГК профсоюза).

Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних в 1967 году расширился состав КДН. Для осуществления текущей работы и контроля за выполнением решений комиссии были введены должности: освобожденного ответственного секретаря, инспектора по работе с детьми. Также в состав комиссии входили: депутаты Советов, представит

ели профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций, работники народного образования, профессионально-технического образования, здравоохранения, социального обеспечения, органов охраны общественного порядка, культурно-просветительских и других учреждений. К работе комиссий привлекались представители фабрично-заводских и местных комитетов профсоюзов, комитетов комсомола, родительских комитетов при школах, попечительских советов детских домов, школ-интернатов и специальных школ, добровольных народных дружин, уличных, домовых комитетов и других представителей общественности.

С принятием 24 июня 1999 года Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» изменился состав комиссии. Помимо штатных сотрудников комиссий, в состав были включены представители других органов и учреждений системы профилактики (органы управления социальной защиты населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, Следственный отдел и др.).

За эти годы неоднократно менялись составы КДН, взрослели поколения несовершеннолетних и людей, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Невозможно перечислить всех, кто когда-то работал в комиссии по делам несовершеннолетних, но всех их объединяла любовь к детям, желание оградить их от жестокости и насилия (нередко собственных родителей), от среды, где легко преступить закон и попасть в беду.

Проявляя большой профессионализм и ответственность, не считаясь с личным временем, каждый из них внес неоценимый вклад в дело профилактики безнадзорности и правонарушений подрастающего поколения.

Юбилей отметили те, кто защищает детство

Фото из архива КДН:

Лавриненко В.И., председатель комиссии по делам несовершеннолетних (решение Городского Совета депутатов 1965, 1967, 1969, 1971 гг.).

 

Юбилей отметили те, кто защищает детство

 

1974 год. Стоят (слева направо): Лынова Л.В., Евстафьев Н.Н., Волков А.С., Лавриненко В.И., Смычков Я.А., Харламов Н.М., Рабинович И.М. Сидят (слева направо): Васильева Л.А., Решетова Н.Ю., Шалаева Т.А., Архипова А.И., Добровская З.П., Дубровина З.П., Долганова Н.С.

 

Юбилей отметили те, кто защищает детство

 

1998 год. Стоят (слева направо): Москвина Л.А., Юшкова З.П., Петер И.Г., Харина Р.И., Посохина С.А., Мельникова Н.Е., Турлюн Н.М., Шешукова Т.И., Волков А.С.

Сидят (слева направо): Овчаренко Г.В., Барышникова Е.И., Ившина Л.А., Старкова Г.С., Матющенко З.А., Полубехина Н.А.

 

Юбилей отметили те, кто защищает детство

 

2009 год. Стоят (слева направо): Смолыгина Л.В., Гордеева О.В., Худяков О.Б., Едыханова О.В., Лихачев В.В., Степанов С.А. Сидят (слева направо): Шатайлова Л.В., Есаулкова Н.В., Юшкова З.П.

 

Комиссия в Озерском городском округе: день сегодняшний

- Работа нашей комиссии – это постоянное соприкосновение с людскими судьбами и детскими проблемами. Это не только колоссальный труд, но и огромная ответственность за каждого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, - отметила суть своей деятельности Марина Картузова, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа.

В современном обществе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются одним из действенных институтов правовой защиты детства. Неизмеримо возросла их координирующая роль в решении проблем защиты детей от преступных посягательств, жестокого обращения и негативных влияний социальной среды. За минувшие годы специалистами КДН и ЗП, как штатными, так и работающими на общественных началах, во взаимодействии с другими органами системы профилактики проделана огромная работа.

Юбилей отметили те, кто защищает детство

Юбилей отметили те, кто защищает детство

Озерская комиссия на протяжении последних лет занимает лидирующее положение по многим показателям среди КДНиЗП Челябинской области.

Краткие итоги деятельности озерской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году:

- комиссией подготовлено и проведено 28 заседаний, рассмотрено 42 вопроса по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, по результатам которых в адрес учреждений и ведомств системы профилактики были даны поручения, разработаны алгоритмы действий заинтересованных ведомств Озерского городского округа при выявлении у несовершеннолетнего суицидального поведения, при совершении несовершеннолетним суицида или суицидальной попытки.

- Рассмотрено 482 материала об административных правонарушениях и об отказе в возбуждении уголовного дела. Основное число от общего количества привлеченных к административной ответственности, составляют родители, не исполняющие обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей – 294.

- По результатам профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, было снято с учета 7 семей, из них: в связи со стабилизацией семейной обстановки и улучшением положения детей – 5, в связи с лишением родительских прав - 2. На 01.01.2018 г. на учёте состоит 55 семей, находящихся в социально опасном положении. В этих семьях проживает 108 детей.

- Специалисты комиссии приняли участие в 10 совместных рейдах с сотрудниками УМВД, провели 6 лекций об основах законодательства РФ, правах и обязанностях несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание и обучение детей.

- Ежегодно, с целью снижения числа подростков, совершающих правонарушения, обеспечения занятости несовершеннолетних на территории Озерского городского округа проводится 5 межведомственных профилактических акций: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток» (3 этапа), «Образование всем детям», «Защита».

- Ежеквартально на заседаниях комиссии проводится анализ подростковой преступности в Озерского городском округе, заслушиваются инспектора ОПДН УМВД, выносятся рекомендации по улучшению обстановки по данному направлению.

В комиссии на профилактическом учёте состоит 103 подростка.

По итогам 2017 года, на территории Озерского городского округа установлено снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 31 процент. Подростками совершено 31 преступление (аналогичный период прошлого года - 45). Количество привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних – 29 (АППГ-46).

 

 

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34396/

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