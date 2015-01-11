Работа ледового городка будет продлена

В понедельник на аппаратном совещании, которое провёл глава округа Евгений Щербаков, были представлены отчёты и подведены итоги работы профильных управлений администрации округа в праздничные дни.

Прежде всего начальники управлений по физической культуре и спорту, образования и культуры отметили, что все новогодние мероприятия прошли в соответствии с намеченными планами, без внештатных ситуаций и происшествий.

Начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов отметил, что в дни новогодних каникул каток на стадионе «Труд» работал ежедневно, за праздники его посетили около семи тысяч озерчан. Также Артур Гаврилов обратил внимание на то, что, по отзывам горожан, дополнительная остановка маршрута №5 в районе Парка культуры и отдыха также была востребована жителями округа. Кроме того, в праздничные дни работали и другие спортивные сооружения, в том числе тренажёрный зал и бассейн в КСК «Лидер», который посетили порядка двух тысяч жителей.

В преддверии Нового года большое количество праздничных мероприятий прошло в образовательных учреждениях округа. Во время каникул были организованы поездки для учащихся школ в близлежащие города на новогодние мероприятия и по экскурсионным маршрутам. Как отметила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, четверо озерских школьников в этом году посетили Кремлёвскую ёлку в Москве, и трое учащихся – победители областного конкурса рисунков по рождественской тематике были приглашены на губернаторскую ёлку в город Кыштым. Любовь Горбунова также подчеркнула, что руками озерских детей были сделаны новогодние украшения, которые авторы работ смогли увидеть на городской ёлке, установленной в ледовом городке на пр. К. Маркса, в связи с этим было получено много положительных отзывов. Во Дворце творчества детей и молодёжи, а также на Станции юных техников продолжают работу выставки, посвящённые теме празднования Нового года и Рождества, и учащиеся начальной школы смогут познакомиться с представленными на выставках работами.

Насыщенной и зрелищной была новогодняя программа, подготовленная для жителей округа учреждениями культуры. Новогодняя кампания стартовала 25 декабря 2017 года и, по сложившейся традиции, новогодние мероприятия будут проводиться до 19 января. В общей сложности было проведено 152 мероприятия, из них более восьмидесяти – для детей. Также были подготовлены праздничные мероприятия для молодёжи и старшего поколения озерчан. Кроме того, в рамках благотворительного проекта «Росток» Группы компаний ЧТПЗ, 7 января состоялся рождественский концерт в театре «Наш дом». Ряд рождественских культурно-досуговых мероприятий были подготовленных совместно с озерским Храмом Покрова Пресвятой Богородицы.

Несколько вопросов по дальнейшей эксплуатации ледового городка глава округа Евгений Щербаков адресовал начальнику управления капитального строительства и благоустройства Надежде Беляковой.

– За прошедшие дни в городке были частично повреждены несколько ледовых фигур, – отметила Надежда Белякова. – С подрядной организацией до 31 января заключён договор на охрану и обслуживание городка, поэтому в ближайшее время повреждённые элементы будут восстановлены.

В связи с многочисленными обращениями жителей Евгений Щербаков дал поручение рассмотреть возможность продлить период работы ледового городка ещё на две недели, до середины февраля.

Кроме того, глава округа дал поручение начальнику управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Владимиру Чудову подготовить постановление и представить информацию по обеспечению безопасности на время проведения крещенского купания.

– На озере Иртяш, в районе пляжа «Нептун», с 21:00 часа 18 января до 03:00 часов 19 января управлением ГО и ЧС совместно с поисково-спасательной службой будет организован дежурный пост и оборудованы тёплые палатки для обогрева и переодевания купающихся, – пояснил Владимир Чудов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34397/