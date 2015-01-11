С 1 февраля платить за ЖКХ можно напрямую

С 1 февраля жители Челябинской области смогут напрямую оплачивать услуги ЖКХ поставщикам и ресурсоснабжающим организациям в обход управляющей компании.
В самом процессе оплаты для жильцов не изменится ничего, кроме назначения платежа. А вот во дворе и в доме может измениться многое.
Во-первых, такая мера поможет бороться с недобросовестными управляющими компаниями, которые сегодня выступают посредниками между людьми и поставщиками ресурсов и иногда прикарманивают деньги.
Во-вторых, это поможет добросовестным организациям, у которых есть жильцы — неплательщики.
Сегодня, если долги большие, управляющая компания расплачивается по ним в ущерб другой деятельности, например, благоустройству или уборке дворов. Теперь поставщики будут требовать долги с неплательщиков напрямую. Переходить на новую систему оплаты жильцы будут по собственному желанию или если задолженность управляющей компании за коммунальные ресурсы превышает два расчетных периода.
https://www.cheltv.ru/
Ключевые теги: Южный Урал, ЖКХ, платежи напрямую.
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