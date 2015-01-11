Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале из-за морозов

Южноуральцев предупреждают об аномально низких температурах, которые прогнозируют в южных районах области, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Ожидается, что морозы на 7 и более градусов ниже климатической нормы сохранятся в Челябинской области до 22 января. В это время повышается вероятность аварий на электросетях, а также пожаров и автомобильных аварий.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на 19 января, когда многие южноуральцы собираются принять участие в крещенских купаниях, температура воздуха по области составит -20,-25 градусов, в горных районах и низинах — до -30 градусов.

Напомним, в регионе уже зафиксированы первые жертвы низких температур: житель Миасса обморозил ноги, заблудившись по дороге домой.

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