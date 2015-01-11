Почти 4 тыс. южноуральцев останутся без работы в январе-мае 2018 года

Более 220 организаций в Челябинской области уведомили Главное управление по труду и занятости населения о сокращении в январе-мае 2018 года около 4 тыс. сотрудников. Как следует из оперативной информации ведомства, вне рамок массовых увольнений 206 предприятий сократят 3 010 человек. Кроме того, как сообщалось ранее, 988 сотрудников Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин (структурное подразделение филиала ОАО «РЖД», Челябинск) лишатся работы в феврале.

Также на неполное рабочее время переведены почти 3,5 тыс. человек. В таком режиме, в частности, находится 1 578 рабочих ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

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