Олимпиада по русскому языку продолжает региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап проводится в городе Магнитогорске на базе школы №58 и в городе Челябинске на базе гимназии №26.

«Олимпиада проводится в один тур в соответствии с требованиями к проведению регионального этапа по русскому языку и по заданиям, подготовленным центральной предметно-методической комиссией, отдельно для участников 9, 10, 11 классов», – отметили в министерстве образования и науки Челябинской области.

Продолжительность выполнения заданий составляет 4 часа.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 24-25 января.

Рассмотрение апелляции проводится 26 января, а также с использованием дистанционных технологий на базе официальных студий муниципалитетов.

Окончательные результаты станут известны 29 января. С ними участники смогут ознакомиться на сайте ГБУ ДПО РЦОКИО.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников продлится до 22 февраля. Всего право принять участие в нем получили более 3,5 тысяч старшеклассников. В Челябинской области всероссийская олимпиада школьников проводится по всем 24 предметам.