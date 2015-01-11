На благоустройство муниципалитетов Челябинской области направят 1,54 млрд

В 2018 году на благоустройство дворов и общественных территорий в южноуральских муниципалитетах направят 1,54 млрд рублей — средства выделяются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Из федерального бюджета на реализацию проекта направят 835 млн рублей, предназначенных для благоустройства дворовых и общественных территорий. Еще 18,5 млн уйдут на реконструкцию парков и мест массового отдыха. Из областного бюджета на эти цели будет выделено 196 млн и 4,5 млн рублей соответственно. Субсидию на обустройство городских парков получит Южноуральск.

Составлен перечень дворов, вошедших в программу на 2018 год. Выбор общественных территорий для благоустройства состоится 18 марта. В 19 муниципалитетах с численностью населения более 20 тыс. человек они определятся путем голосования. Это Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

По данным Минстроя Челябинской области, в 2017 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено 1,19 млрд рублей. В том числе 833 млн из федерального бюджета и 357 млн из областного. Изначально в областную программу вошли 728 дворов, 98 общественных территорий и один парк — сквер «Памяти участников Великой Отечественной Войны» в Троицке.

За счет экономии средств по результатам конкурсов в 2017 году удалось благоустроить 817 дворовых и 107 общественных пространств.

16 проектов из 11 муниципалитетов направлены на всероссийский конкурс лучших практик в Минстрой России. Южноуральские дворы и общественные пространства представлены в 7 из 13 номинаций. Итоги конкурса подведут 15 февраля.

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