Челябинское предприятие стало первым российским поставщиком обсадных труб для шельфа

Группа ЧТПЗ при техническом содействии компании «Росшельф» освоила производство обсадных труб большого диаметра с приварными коннекторами замкового типа для обустройства скважин в условиях шельфовой добычи. До настоящего момента подобные конструкции в России не выпускались, потребность в них на 100% удовлетворяли зарубежные производители, сообщает пресс-служба предприятия.
В основе отечественной разработки – электросварные трубы производства цеха «Высота 239» ЧТПЗ. В качестве замкового соединения использована продукция ЗАО «Росшельф». Сборка изделия проведена с помощью круговой сварки на заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ).
Продукция используется при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины: трубы, соединяясь друг с другом посредством замка, образуют обсадную колонну, внутри которой размещено нефтегазодобывающее оборудование. Потенциальные потребители продукции – российские и иностранные добывающие компании.
«В усложняющихся условиях добычи нефти и газа компании ТЭК отдают предпочтения поставщикам, предлагающим наиболее эффективные решения, – отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. – Разработку Группы ЧТПЗ и «Росшельфа» отличает простота и скорость сборки. За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин – соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями».
Высокое качество и надежность отечественной продукции было подтверждено стендовыми испытаниями. В настоящее время ТБД проходят аттестацию в нефтегазовых компаниях.
Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskoe-predpriyatie-stalo-pervym-rossiyskim-postavshchikom-obsadnyh-trub-dlya-42726