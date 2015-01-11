Челябинское предприятие стало первым российским поставщиком обсадных труб для шельфа

В основе отечественной разработки – электросварные трубы производства цеха «Высота 239» ЧТПЗ. В качестве замкового соединения использована продукция ЗАО «Росшельф». Сборка изделия проведена с помощью круговой сварки на заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ).

Продукция используется при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины: трубы, соединяясь друг с другом посредством замка, образуют обсадную колонну, внутри которой размещено нефтегазодобывающее оборудование. Потенциальные потребители продукции – российские и иностранные добывающие компании.

«В усложняющихся условиях добычи нефти и газа компании ТЭК отдают предпочтения поставщикам, предлагающим наиболее эффективные решения, – отмечает технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. – Разработку Группы ЧТПЗ и «Росшельфа» отличает простота и скорость сборки. За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин – соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями».

Высокое качество и надежность отечественной продукции было подтверждено стендовыми испытаниями. В настоящее время ТБД проходят аттестацию в нефтегазовых компаниях.