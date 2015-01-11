1,5 млрд рублей потратит Южный Урал на благоустройство

Деньги из областного и федерального бюджетов будут направлены в муниципалитеты по программе «Формирование комфортной городской среды». В правительстве подчеркивают, что этот проект приоритетный для региона.

Планируется, что 835,4 млн федеральных субсидий пойдут на благоустройство дворов и общественных мест, еще 18,5 млн рублей потратят на реконструкцию парков и мест массового отдыха. С учетом софинансирования из областного бюджета сумма инвестиций в благоустройство составит 1 млрд 54 млн рублей.

Уже определен список дворов, которые должны преобразиться в 2018 году. В 19 городах с населением больше 20 тыс. человек они определятся путем рейтингового голосования. В перечень вошли Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино и Сатка.

По данным областного минстроя, в прошлом году затраты по программе «Формирование комфортной городской среды» составили 1,19 млрд рублей.

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