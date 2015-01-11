Машинист электровоза сфотографировал потрясающие световые столбы над Кыштымом

«В ночь на Крещение с 18 на 19 января над Кыштымом появились световые столбы», — написал на своей странице в соцсети машинист электровоза, фотограф-любитель Алексей Нестеренко. Позже он рассказал «Челябинскому обзору», что специально уезжал за город, чтобы сделать снимки.

— Я снимал в районе горы Егоза и на озере Сугомак, уезжал подальше. Также делал фото на центральных улицах Кыштыма, — сказал Алексей Нестеренко.

Многие пользователи, первыми увидевшие опубликованные ночью фотографии, связали это природное явление с Крещенским чудом. «Мороз и Крещенское чудо», — пишет пользовательница Елена Большакова.

Отметим, что столбы света, как правило, возникают в холодное время года, когда вокруг источника света образуется некое «кольцо». Часто подобное природное явление, именуемое «гало», наблюдают в дневное время зимой при низких температурах воздуха.

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