В Бурятии задержали ученика, подозреваемого в нападении на школу

В Улан-Удэ задержали ученика школы, подозреваемого в нападении с топором на школьников, сообщает региональное управление СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

"Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.

РИА Новости https://ria.ru/incidents/20180119/1512903233.html