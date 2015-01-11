В Бурятии задержали ученика, подозреваемого в нападении на школу

В Улан-Удэ задержали ученика школы, подозреваемого в нападении с топором на школьников, сообщает региональное управление СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".
"Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20180119/1512903233.html
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