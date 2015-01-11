Синоптики предупредили о морозах на Южном Урале

Понижение температуры воздуха до минус 37 градусов прогнозируют синоптики в ближайшие трое суток на Южном Урале.
В ночь на 20 и 21 января, по предварительным данным, столбики термометров в регионе опустятся до 23−28, в низинах — до 33 градусов, на 22-е — 24−29, в пониженных участках рельефа — до 32−37, на западе — до 17. Днем в субботу и воскресенье ожидается минус 15−20, на западе — 10−15 градусов ниже нуля, в понедельник — 12−17, в низинах — до 22, порывы ветра до 14 метров в секунду.
По информации Сибирского регионального центра МЧС, до 24 января в Челябинской области «возможно возникновение происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, источник — морозы, среднесуточная температура будет на 7−12 градусов ниже климатической нормы».
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Ключевые теги: Южный Урал, морозы.
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