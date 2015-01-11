Алексей Лихачёв: «Я увидел желание продолжить и развивать работу»

Вчера в рамках рабочего визита в Озерск генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв побывал в городской поликлинике, где познакомился с результатами реализации проекта «Бережливая поликлиника».

Несмотря на плотный рабочий график, Алексей Лихачёв нашел время посетить один из главных медицинских объектов Озерска, прибыв на место в сопровождении генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева и главы округа Евгения Щербакова. В отремонтированном холле поликлиники гостей встречали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и главный врач ФГБУЗ ЦМСЧ №71 Евгений Фомин. Они подробно рассказали главе «Росатома» о реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Озерске.

- Сначала мы спросили врачей и медсестер, что им мешает работать, потом пригласили пациентов и спросили их о проблемах, - отметил Владимир Уйба. - Затем мы составили общую карту удовлетворенности и начали постепенно устранять одну проблему за другой. Денег затрачено сравнительно немного, но эффект просто колоссальный.

Гостям представили открытую регистратуру, которая теперь работает по принципу целевых окон, колл-центр, где по многоканальным телефонам можно вызвать врача на дом или записаться на прием. Кроме того, генеральный директор «Росатома» ознакомился с работой оборудованного в рамках проекта кабинета для забора крови и хранилищем амбулаторных карт, подробно пообщавшись с врачами и медсестрами на тему первых результатов работы «Бережливой поликлиники».

Алексей Лихачёв остался доволен увиденным: «Здесь применены лучшие практики «Росатома», производственной системы Госкорпорации. Увидев потребность в качественном улучшении медицинского обслуживания, направили сюда лучших специалистов по организации производственного процесса. Они оптимизировали административные процессы в поликлинике, сократили время ожидания в очередях, увеличили возможность и время приема специалистом пациента, перенаправили потоки пациентов. Это убрало очереди, сделало комфортной саму процедуру записи. Но самое главное, изменена психология работы учреждения. Специалисты почувствовали возможность тратить дополнительное время на пациента, оптимизировать свою работу, найти технические и организационные решения, чтобы больше внимания уделять человеку. Я сегодня разговаривал и с врачами, и с медсестрами, и с главврачом. И увидел желание продолжить эту работу и развивать ее. Это я считаю главным итогом первого этапа реализации проекта».

Справочно: проект «Бережливая поликлиника» стартовал в Озерске в мае 2017 года, работа над его реализацией параллельно проводилась также на базе детской поликлиники муниципалитета. Озерск, наряду с Волгодонском и Новоуральском, стал одним из первых городов в структуре ФМБА России и среди городов присутствия ГК «Росатом», в которых была реализована программа. В рамках реализации проекта приобретение нового медицинского оборудования, мебели и оргтехники осуществлялось ФМБА России, сумма составила порядка 18 млн рублей. Масштабные ремонтно-строительные работы проводились за счёт средств ФГУП «ПО «Маяк». На благоустройство двух социально-значимых объектов городского здравоохранения было направлено более 10 млн рублей. В проведении ремонтно-строительных работ были задействованы специалисты ФГУП «ПО «Маяк», ремонтная бригада медсанчасти и работники подрядных организаций.

Фото Льва Кириллова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34435/