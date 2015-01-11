Занятия в школах не отменяются!

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

1. Сегодня понедельник 22 января 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 22 град. С

• атмосферное давление 761 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 71 %

• ветер_восточный, Ю-В 4-6 _ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1. В сетях холодного водоснабжения:

Луначарского 1-5п, Луначарского 7-4п с 9 до 12 часов

Семенова 6 с 9 до 13 часов

2. В сетях электро-снабжения:

Блюхера 3,15, Пушкина 7, Строительная 8 с 9 до окончания

3 В сетях горячего водоснабженияи отопления:

Луначарского 1-5п, Луначарского 7-4п, К Маркса 32-9п, Луначарского 15-4п с 9 до 12 часов

Семенова 6 с 9 до 13 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22 января в южных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7º и более ниже климатической нормы.

Вниманию родителей и учащихся! 22 января занятия в учебных заведениях округа не отменяются, состоятся согласно расписанию в обычном режиме.

Вниманию родителей и школьников!

В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа. Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба к озерчанам - адресовать вопросы об отмене занятий непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте). Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайте Управления образования – www.gorono-ozersk.ru.

В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55 и размещают информацию на официальном сайте органов местного самоуправления – http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/.