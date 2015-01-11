Руководитель ФМБА в храме Озёрска

«Глубокий человек!» - удовлетворенно отметил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий ШОРИН после встречи с Владимиром Викторовичем УЙБОЙ, руководителем Федерального медико-биологического агентства России.
Владимир Викторович прибыл в наш город с рабочим визитом в канун православного праздника Крещения Господня и выразил желание вместе с коллегами посетить наш храм.
Отец Димитрий провел делегацию не только по верхнему и нижнему приделу храма, но и по музею в Духовно-просветительском центре «Первоцвет».
Владимир Викторович живо интересовался и историей храма, и его святынями, было заметно, что это человек, знающий о Православии не понаслышке.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы с момента освящения стал одной из тех достопримечательностей, куда принято приводить гостей Озёрска, но особо радостно видеть среди таких посетителей настоящих единоверцев.
Ключевые теги: храм Покрова Пресвятой Богородицы, визит руководителя ФМБА, протоиерей Дмитрий Шорин.
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