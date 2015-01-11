Причиной взрыва газа в Кыштыме стало самовольное подключение

Несанкционированное подключение к сети газоснабжения стало причиной взрыва, который произошел накануне в частном доме в городе Кыштыме Челябинской области, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«21 января в Кыштыме в частном строящемся доме на ул. Малая Тюменская, 34 в результате несанкционированного подключения к сети газоснабжения произошел взрыв. <…> Специалисты газовой службы установили, что несанкционированные работы были проведены 20 января», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дом в результате хлопка газа частично обрушился. Прибывшие в частный сектор пожарные и спасатели извлекли пострадавшего 1984 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение. По данным местных СМИ, сейчас он находится в коме.

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