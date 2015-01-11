Челябинский филиал Почты России в 2017 году обработал рекордное число международных отправлений

Значительный рост объемов международных отправлений связан с активным развитием интернет-торговли. Большинство клиентов, совершающих покупки дистанционно, доставку товаров доверяют Почте России.

По итогам года вдвое, до 1,9 миллионов, выросло количество регистрируемых почтовых отправлений. Это стало следствием запуска Почтой России совместно с Почтой Гонконга в феврале 2017 года услуги SRM («Simplified Registered Mail» – «простой регистрируемый пакет»). Сервис позволяет отслеживать заказы по трём основным статусам: фактическая дата отправки, прибытие в отделение почты и выдача получателю.

«Челябинский филиал успешно справляется с растущими объемами почтовых отправлений, – отметил директор УФПС Челябинской области Владимир Образцов. – В прошлом году нами был реализован целый комплекс мероприятий, направленных на ускорение процесса обработки почтовых отправлений и повышение качества клиентского сервиса. В результате Челябинский филиал без сбоев прошел сезоны пиковых нагрузок. В этом году мы продолжим работу по сокращению сроков доставки отправлений и повышению скорости и качества обслуживания клиентов».

Одним из самых масштабных проектов 2017 года стала IT-модернизация сети почтовых отделений. В 700 почтовых офисах Челябинской области была заменена компьютерная техника и внедрено новое программное обеспечение. Новшество позволило связать отделения в единую информационную систему и сократить время обслуживания клиентов.

В целях ускорения процесса обработки почтовых отправлений была увеличена пропускная способность регионального магистрально-сортировочного центра. Для этого были оборудованы дополнительные рабочие места, заменена вся компьютерная техника и установлено новое программное обеспечение. Производительность сортировочного центра выросла на 20% до 150 тысяч отправлений в сутки.

В 2017 году Челябинский филиал Почты России значительно обновил автопарк. На Южный Урал поступили брендированные грузовые фургоны и коммерческие автомобили марки Ford, а также модели ГАЗ и LADA Largus, всего 60 машин. Обновление техники позволило омолодить автопарк управления федеральной почтовой связи и улучшить качество предоставления услуг, обеспечив сохранность почтовых отправлений и сократив время доставки.

Отметим, всего в 2017 году Почта России обработала более 284 млн штук почтовых отправлений, что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в 10 раз – показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 2017 году вырос на 13%, составив около 3 млн штук.

Для справки:

УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП «Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Урала. Включает 716 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 тысяч человек.