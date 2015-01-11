Южноуральские спортсменки завоевали 46 наград на чемпионате и первенстве по боксу

В состязаниях среди девочек 2004-2005 годов рождения было завоевано 7 медалей, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и бронзовая. Победительницами первенства УрФО стали Валерия Обогрелова (40 кг, Челябинск), Евгения Маркова (43 кг, Златоуст), Екатерина Федотова (46 кг, Челябинск) и Карина Исламдинова (50 кг, Миасс). «Серебро» добыли Полина Котегова (38,5 кг, Миасс) и Ева Никитина (43 кг, Челябинск). «Бронза» у Анастасии Коротковой (43 кг, Миасс).

В турнире среди девушек 2002-2003 годов рождения в активе южноуральских спортсменок 14 наград: 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. «Золото» выиграли Карина Аникина (46 кг, Челябинск), Ангелина Сивкова (48 кг, Магнитогорск), Гузель Кунакбаева (50 кг, Челябинск), Диана Валиулина (52 кг, Челябинск), Мария Берстенева (63 кг, Златоуст) и Ксения Кискина (80 кг, Златоуст). Серебряные награды достались Дарье Пигаловой (54 кг, Трехгорный), Яне Александровой (57 кг, Златоуст), Евгении Лочкановой (60 кг, Копейск) и Марии Сорудеевой (63 кг, Челябинск). Третье место заняли челябинки Светлана Стахеева (46 кг), Ирина Дизер (50 кг), Кристина Осипова (52 кг) и Анна Елистратова (54 кг).

В соревнованиях среди юниорок 2000-2001 годов рождения добыто 13 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых. Победы в своих категориях одержали представительницы Челябинска Александра Ожегова (51 кг), Эльвина Гиматова (57 кг), Алена Касьянова (60 кг), Ланна Малюганова (64 кг) и Юлия Коптева (81 кг). Вторыми стали Элина Ульданова (48 кг, Челябинск), Виктория Маршалова (51 кг, Златоуст), Яна Колесникова (60 кг, Магнитогорск), Карина Скотникова (69 кг, Трехгорный), Анастасия Иванова (75 кг, Челябинск) и Анастасия Максимова (свыше 81 кг, Челябинск). На третьей ступени пьедестала почета – Ксения Пименова (48 кг, Челябинск) и Альбина Аксенова (54 кг, Миасс).

В состязаниях среди женщин 1978 – 1999 годов рождения боксеры Челябинской области добыли 12 наград: 3 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. «Золото» завоевали челябинки Елизавета Карташкова (57 кг), Алена Пашкина (60 кг) и Екатерина Исаева (75 кг). «Серебро» у Диазы Баталовой (48 кг, Челябинск), Светланы Гриценко (54 кг, Челябинск), Дины Богдановой (57 кг, Златоуст), Розы Кутузовой (60 кг, Челябинск), Регины Туляковой (69 кг, Челябинск) и Елизаветы Кудряшовой (75 кг, Челябинск). «Бронзу» получили Анастасия Касьянова (51 кг, Челябинск), Людмила Орлова (64 кг, Копейск) и Полина Белова (69 кг, Челябинск).

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