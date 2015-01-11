В очередном сезоне ситкома «САШАТАНЯ» появится новый персонаж из Озёрска

К Тане приезжает двоюродная сестра, и все идет теперь не так, как было запланировано.

Уже в премьерной серии нового сезона в ситкоме появляется новый ключевой персонаж — двоюродная сестра Тани Сергеевой (Валя Рубцова) — Катя. 18-летняя девушка приехала в Москву из провинциального Озерска поступать в институт. Пребывание Кати в столице добавит Саше (Андрей Гайдулян) и Тане новых хлопот, а значит, Сергеевых снова ждут бессонные ночи, дыры в семейном бюджете и постоянные ссоры...

Это уже не первое упоминание Озёрска в сериалах на ТНТ. До этого к нам грозились сослать Майкла из "Универа", пугая его комендантским часом и прочей романтикой.

https://teleprogramma.pro/news/325607/