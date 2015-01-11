На М-5 пяти дальнобойщикам потребовалась помощь из-за морозов

За минувшие сутки на участке трассы М-5 от Златоуста до Чебаркуля специалисты дорожной службы отбуксировали до ближайших стоянок и заправочных станций пять большегрузов.
Так, на 1757 километре автодороги М-5 дорожники взяли на буксир тягач «Freightliner» — отказала тормозная система полуприцепа. Кроме буксировки неисправных фур дорожникам приходится помогать дальнобойщикам и с ремонтом. Случаи остановки на трассах часто связаны с отказом топливной системы «дизелей».
Водителям напоминают, что диспетчерская служба «УралАвтодора» работает круглосуточно. Вся информация о внештатных ситуациях на дороге поступает на номер 7 (351) 685−53−37. На трассе организовано оперативное взаимодействие со службами МВД и МЧС.
https://www.cheltv.ru/
Ключевые теги: М-5, морозы, затруднения на дорогах.
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