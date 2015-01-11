Пономарев раскритиковал работу южноуральской прокуратуры

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев во время визита в Челябинск потребовал от южноуральских правоохранителей повысить раскрываемость преступлений и решить вопрос обманутых дольщиков.
«Недостаточно эффективна работа правоохранительных служб региона по раскрытию преступлений. В области возросло общее количество зарегистрированных преступлений, при этом отмечен почти 40-процентный рост особо тяжких криминальных проявлений», — сказал Пономарев.
Также заместитель генпрокурора подчеркнул, что в Челябинской области до сих пор окончательно не решен вопрос с восстановлением прав дольщиков в ряде строящихся домов. Значительным остается размер непогашенной задолженности по заработной плате. Немало проблем сохраняется и в сфере ЖКХ.
Юрий Пономарев порекомендовал челябинским сотрудникам надзорного ведомства начать активнее бороться с коррупцией, усилить надзор за соблюдением прав предпринимателей, а также активнее противодействовать легализации криминальных доходов.
При этом заместитель генерального прокурора России отметил, что в 2017 году южноуральским правоохранителям удалось достичь положительных результатов по многим направлениям деятельности, пресечь свыше 46 тысяч нарушений закона, добиться привлечения к ответственности более 11 тысяч виновных лиц и возбуждения по итогам надзорных проверок 261 уголовного дела.
Напомним, также Пономарев накануне провел встречу с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
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Ключевые теги: Прокуратура, итоги работы, визит.
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