Пономарев раскритиковал работу южноуральской прокуратуры

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев во время визита в Челябинск потребовал от южноуральских правоохранителей повысить раскрываемость преступлений и решить вопрос обманутых дольщиков.

«Недостаточно эффективна работа правоохранительных служб региона по раскрытию преступлений. В области возросло общее количество зарегистрированных преступлений, при этом отмечен почти 40-процентный рост особо тяжких криминальных проявлений», — сказал Пономарев.

Также заместитель генпрокурора подчеркнул, что в Челябинской области до сих пор окончательно не решен вопрос с восстановлением прав дольщиков в ряде строящихся домов. Значительным остается размер непогашенной задолженности по заработной плате. Немало проблем сохраняется и в сфере ЖКХ.

Юрий Пономарев порекомендовал челябинским сотрудникам надзорного ведомства начать активнее бороться с коррупцией, усилить надзор за соблюдением прав предпринимателей, а также активнее противодействовать легализации криминальных доходов.

При этом заместитель генерального прокурора России отметил, что в 2017 году южноуральским правоохранителям удалось достичь положительных результатов по многим направлениям деятельности, пресечь свыше 46 тысяч нарушений закона, добиться привлечения к ответственности более 11 тысяч виновных лиц и возбуждения по итогам надзорных проверок 261 уголовного дела.

Напомним, также Пономарев накануне провел встречу с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

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